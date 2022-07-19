В Україну повертаються грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у Чернігівській, Сумській, Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю до 10 м/с.

На решті території буде суха та сонячна погода. Через атмосферний фронт в Україні стане дещо прохолодніше.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +10 +13, вдень +18 +22 градуси;

на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +22 +24;

у східних областях вночі +11 +14, вдень +24 +27 градусів;

на півдні країни вночі +13 +16 градусів, а вдень +24 +27;

у центральних областях вночі +11 +13, вдень +21 +24 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці прогнозується невеликий дощ. Вітер північно-західний з поривами до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10 +14 градусів, а вдень +20 +23.