В Украину возвращаются грозовые дожди, но будет +36: прогноз погоды на сегодня

Погода по Украине

Сегодня в большинстве областей ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Осадков не прогнозируют в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

Кроме того, по всей территории сохранится жара - днем прогнозируют больше +30 градусов. В то же время, жарче всего будет в восточных областях. В Луганской области обещают до + 36 градусов.

Ночью будет также достаточно тепло, термометры будут показывать + 17-19 градусов, а в восточных областях +21-23 градусов.

Погода в Киеве

В столице осадков не ожидается. Зато удержится жара на уровне +30-32 градусов.

Ночью показатели термометров опустятся до +20-22 градусов.