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В Украину возвращаются дожди, но теплая погода сохранится

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в пятницу, 2 апреля, ожидается дождливая погода на большей части страны. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +15 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

Сухая погода сохранится лишь на части западных областей - во Львовской, Волынской, Ровенской, а также востоке и юге - в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории страны ожидаются дожди.

Температура воздуха на западе будет +7+10 градусов днем, на Закарпатье до +12, ночью +5+8. В центральных областях +11+13 днем, на севере +9+11, ночью +5+8. На востоке и юге столбики термометров покажут днем +12+15 градусов, ночью в южных областях +3+5, в Луганской области до -2 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице в пятницу прогнозируют дожди. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов днем, ночью +6+8.

Напомним, на выходные в Украине ожидается похолодание и дожди.

Отметим, в апреле синоптики прогнозируют среднемесячную температуру воздуха в пределах 8-11 градусов тепла.

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