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В Україну повертаються дощі, але тепла погода збережеться

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у п'ятницю, 2 квітня, очікується дощова погода на більшій частині країни. Температура повітря коливатиметься від +8 до +15 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз в областях

Суха погода збережеться лише на частині західних областей - Львівської, Волинської, Рівненської, а також сході і півдні - в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму. На решті території країни очікуються дощі.

Температура повітря на заході буде +7+10 градусів вдень, на Закарпатті до +12, вночі +5+8. У центральних областях +11+13 вдень, на півночі +9+11, вночі +5+8. На сході та півдні стовпчики термометрів покажуть вдень +12+15 градусів, вночі у південних областях +3+5, у Луганській області до -2 градусів.

Прогноз в Києві

У столиці в п'ятницю прогнозують дощі. Температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів вдень, вночі +6+8.

Нагадаємо, на вихідні в Україні очікується похолодання і дощі.

Зазначимо, у квітні синоптики прогнозують середньомісячну температуру повітря в межах 8-11 градусів тепла.

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