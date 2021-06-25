В Украину возвращаются почти 200 застрявших в Греции туристов

Украина возвращает домой туристов, застрявших в Греции из-за приостановки работы туркомпании Mouzenidis Travel. Более 180 украинских граждан уже вылетели из Салоник в Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter .

"184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции", - заявил он.

Министр отметил, что вскоре из Греции в Киев будет осуществлено еще два рейса, чтобы вернуть остальных туристов.

"Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными", - добавил Кулеба.