В Україну повертаються майже 200 застряглих у Греції туристів

Україна повертає додому туристів, які застрягли в Греції через призупинення роботи туркомпанії Mouzenidis Travel. Понад 180 українських громадян вже вилетіли з Салонік до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці у Twitter .

"184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції", - заявив він.

Міністр зазначив, що невдовзі з Греції до Києва буде здійснено ще два рейси, щоб повернути решту туристів.

"Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними", - додав Кулеба.