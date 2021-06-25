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В Україну повертаються майже 200 застряглих у Греції туристів

Автор: Дмитро Левицький

Україна повертає додому туристів, які застрягли в Греції через призупинення роботи туркомпанії Mouzenidis Travel. Понад 180 українських громадян вже вилетіли з Салонік до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці у Twitter.

"184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції", - заявив він.

Міністр зазначив, що невдовзі з Греції до Києва буде здійснено ще два рейси, щоб повернути решту туристів.

"Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними", - додав Кулеба.

Нагадаємо, через призупинення роботи туристичної компанії Mouzenidis Travel у Греції застрягли понад 500 українських туристів.

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