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В Украину возвращается жаркая погода

Автор: Юлия Струк

В среду, в четвертую неделю сентября, в Украину вернется жаркая погода. Температура воздуха подымется до +26 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На большинстве территории Украины будет солнечно с небольшой облачностью.

Температура от +24 до +26 ожидается в Закарпатской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

На остальной территории страны от +22 до +25. При этом в Одесской области синоптики прогнозируют температуру воздуха от +21 до +23.

Теплая погода сохранится на территории Украины до конца недели, однако уже в воскресенье в стране ожидается похолодание: на западе, севере и в центре Украины температура воздуха будет составлять от +17 до +24. На юге и востоке по-прежнему будет от +22 до +27.

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Также по всей территории страны 27 сентября ожидаются дожди с грозами.

Фото: прогноз погоди на 24-27 сентября

Напомним, в середине сентября погода в Украине кардинально изменилась. Синоптики предупреждали о резком похолодании, дождях, сильном штормовом ветре.

На прошлой неделе, 17 сентября, часть Украины накрыл атмосферный фронт, который принес с собой дожди, сильный ветер и резкое похолодание.

Как писало РБК-Украина, 19 сентября в Украине наблюдалось резкое понижение температуры, что было обусловлено арктическим воздухом, пришедшим в Украину.

Отмечалось, что 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, а 23-25 ​​сентября будет постепенное повышение температуры.

Прогноз погоды
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