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В Украину возвращается жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня в Украине ожидается жара до +33 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украину сегодня, 6 августа, возвращается жара. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня почти во всех регионах будет сухо. Небольшие локальные дожди прогнозируются только в Херсонской и Запорожской областях. Ветер преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +19, днем +28 +31 градус;
  • на западе ночью +14 +17 градусов, а днем +29 +34;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +31 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +28 +31;
  • в центральных областях ночью +15 +19, днем +29 +32 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Ветер восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +19, а днем +28 +31 градус.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.

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