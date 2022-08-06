В Украину возвращается жара: прогноз погоды на сегодня

В Украину сегодня, 6 августа, возвращается жара. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня почти во всех регионах будет сухо. Небольшие локальные дожди прогнозируются только в Херсонской и Запорожской областях. Ветер преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
В столице сегодня осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Ветер восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +19, а днем +28 +31 градус.
Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета.
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