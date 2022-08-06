В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

В Україну сьогодні, 6 серпня, повертається спека. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні майже в усіх регіонах буде сухо. Невеликі локальні дощі прогнозуються лише у Херсонській та Запорізькій областях. Вітер переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці сьогодні опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність. Вітер східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +19, а вдень +28 +31 градус.
Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.