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В Украину возвращается жара до +33 градусов

Фото: в Украину возвращается жара до +33 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украину 6 августа возвращается жара. В некоторых регионах температура повысится до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в субботу синоптики прогнозируют сухую погоду, лишь днем в юго-восточной части пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозами.

Температура воздуха на востоке, юге и в центре будет колебаться от 30 до 32 градусов выше нуля. На западе стране термометр днем покажет 30-33 градусов с отметкой "плюс".

Ночью температура воздуха в Украине опустится до +16...+20 градусов.

Напомним, в Британии впервые за всю историю пересохли истоки реки Темзы. Причиной тому стала аномальная жара, которая бушует в странах Западной Европы.

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