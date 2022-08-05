Фото: в Украину возвращается жара до +33 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украину 6 августа возвращается жара. В некоторых регионах температура повысится до +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в субботу синоптики прогнозируют сухую погоду, лишь днем в юго-восточной части пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. Температура воздуха на востоке, юге и в центре будет колебаться от 30 до 32 градусов выше нуля. На западе стране термометр днем покажет 30-33 градусов с отметкой "плюс". Ночью температура воздуха в Украине опустится до +16...+20 градусов.