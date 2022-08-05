В Україну повертається спека до +33 градусів
Фото: в Україну повертається спека до +33 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну 6 серпня повертається спека. У деяких регіонах температура підвищиться до +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, у суботу синоптики прогнозують суху погоду, лише вдень у південно-східній частині пройде невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.
Температура повітря на сході, півдні та в центрі коливатиметься від 30 до 32 градусів вище нуля. На заході країні термометр вдень покаже 30-33 градусів з позначкою "плюс".
Вночі температура повітря в Україні опуститься до +16...+20 градусів.
Нагадаємо, у Британії вперше за всю історію пересохли витоки річки Темзи. Причиною тому стала аномальна спека, яка вирує в країнах Західної Європи.