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В Україну повертається спека до +33 градусів

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Київ, П'ятниця 05 серпня 2022 14:01
В Україну повертається спека до +33 градусів Фото: в Україну повертається спека до +33 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україну 6 серпня повертається спека. У деяких регіонах температура підвищиться до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у суботу синоптики прогнозують суху погоду, лише вдень у південно-східній частині пройде невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами.

Температура повітря на сході, півдні та в центрі коливатиметься від 30 до 32 градусів вище нуля. На заході країні термометр вдень покаже 30-33 градусів з позначкою "плюс".

Вночі температура повітря в Україні опуститься до +16...+20 градусів.

В Україну повертається спека до +33 градусів

Нагадаємо, у Британії вперше за всю історію пересохли витоки річки Темзи. Причиною тому стала аномальна спека, яка вирує в країнах Західної Європи.

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