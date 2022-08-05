Фото: в Україну повертається спека до +33 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україну 6 серпня повертається спека. У деяких регіонах температура підвищиться до +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у суботу синоптики прогнозують суху погоду, лише вдень у південно-східній частині пройде невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами. Температура повітря на сході, півдні та в центрі коливатиметься від 30 до 32 градусів вище нуля. На заході країні термометр вдень покаже 30-33 градусів з позначкою "плюс". Вночі температура повітря в Україні опуститься до +16...+20 градусів.