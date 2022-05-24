В Украину возвращается тепло: прогнозом погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. Погода будет солнечной, облака лишь иногда будут закрывать небо. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Сегодня на западе, а также в южных и центральных областях прогнозируется небольшое повышение температур. Столбики термометров днем покажут максимально 24 градуса.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +3 +8, днем +17 +20 градусов;

на западе ночью + 4 +7 градусов, а днем +20 + 24;

в восточных областях ночью +3 +6, днем +16 +19 градусов;

на юге страны ночью +6 +12 градусов, а днем +20 +22;

в центральных областях ночью +5 +7, днем +17 +19 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо и почти безоблачно. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +18 +20 градусов, а ночью +4 +8 градусов.