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В Украину возвращается тепло: прогнозом погоды на сегодня

Фото: сегодня в Украине прогнозируются небольшое потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 24 мая, на всей территории Украины будет сухо и солнечно. При этом в некоторых регионах днем ожидается небольшое потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадков не ожидается. Погода будет солнечной, облака лишь иногда будут закрывать небо. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Сегодня на западе, а также в южных и центральных областях прогнозируется небольшое повышение температур. Столбики термометров днем покажут максимально 24 градуса.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +3 +8, днем +17 +20 градусов;
  • на западе ночью + 4 +7 градусов, а днем +20 + 24;
  • в восточных областях ночью +3 +6, днем +16 +19 градусов;
  • на юге страны ночью +6 +12 градусов, а днем +20 +22;
  • в центральных областях ночью +5 +7, днем +17 +19 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также будет сухо и почти безоблачно. Ветер северный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +18 +20 градусов, а ночью +4 +8 градусов.

Ранее мы сообщали, что синоптики спрогнозировали небольшое потепление, которое придет в Украину с 23 мая.

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