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В Україну повертається тепло: прогнозом погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні прогнозуються невелике потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 24 травня, на всій території України буде сухо та сонячно. При цьому в деяких регіонах вдень очікується невелике потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опадів не очікується. Погода буде сонячною, хмари лише іноді будуть закривати небо. Вітер переважно північний та північно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні на заході, а також у південних та центральних областях прогнозується невелике підвищення температур. Стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +24 градуси.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +3 +8, вдень +17 +20 градусів;
  • на заході вночі +4 +7 градусів, а вдень +20 +24;
  • у східних областях вночі +3 +6, вдень +16 +19 градусів;
  • на півдні країни вночі +6 +12 градусів, а вдень +20 +22;
  • у центральних областях вночі +5 +7, вдень +17 +19 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо та майже безхмарно. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +18 +20 градусів, а вночі +4 +8 градусів.

Раніше ми повідомляли, що синоптики спрогнозували невелике потепління, яке прийде в Україну з 23 травня.

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