В Украину возвращается тепло: какой будет погода сегодня

Сегодня, 14 июля, в Украину вернется тепло, но погода не будет слишком жаркой. Часть областей накроют умеренные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в части центральных и восточных областей ожидаются осадки. Умеренные дожди накроют Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.
На остальной территории - сухо, возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области будет сухо. Ветер северо-западный до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +14, а днем +22 +25 градусов.
Напомним, синоптики предупредили, что в июле в Украину придет 40-градусная жара.
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