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В Украину возвращается тепло: какой будет погода сегодня

Фото: часть областей сегодня накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 14 июля, в Украину вернется тепло, но погода не будет слишком жаркой. Часть областей накроют умеренные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в части центральных и восточных областей ожидаются осадки. Умеренные дожди накроют Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

На остальной территории - сухо, возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +15, днем +23 +25 градусов;
  • на западе ночью +12 +15 градусов, а днем +24 +28;
  • в восточных областях ночью +13 +16, днем +22 +25 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +27 +30;
  • в центральных областях ночью +13 +15, днем +24 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области будет сухо. Ветер северо-западный до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +14, а днем +22 +25 градусов.

Напомним, синоптики предупредили, что в июле в Украину придет 40-градусная жара.

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Погода в УкраинеГидрометцентр