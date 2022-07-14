В Україну повертається тепло: якою буде погода сьогодні

Сьогодні, 14 липня, в Україну повернеться тепло, але погода не буде занадто спекотною. Частину областей накриють помірні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні у частині центральних та східних областей очікуються опади. Помірні дощі накриють Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську, Луганську та Донецьку області.
На решті території - сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний з поривами до 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні у столиці та Київській області буде сухо. Вітер північно-західний до 12 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +14, а вдень +22 +25 градусів.
Нагадаємо, синоптики попередили, що у липні в Україну прийде 40-градусна спека.
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