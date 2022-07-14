В Украину возвращается тепло: какой будет погода сегодня

Сегодня, 14 июля, в Украину вернется тепло, но погода не будет слишком жаркой. Часть областей накроют умеренные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в части центральных и восточных областей ожидаются осадки. Умеренные дожди накроют Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. На остальной территории - сухо, возможна переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха составит: в северных областях ночью +13 +15, днем +23 +25 градусов;

на западе ночью +12 +15 градусов, а днем +24 +28;

в восточных областях ночью +13 +16, днем +22 +25 градусов;

на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +27 +30;

в центральных областях ночью +13 +15, днем +24 +26 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухо. Ветер северо-западный до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +14, а днем +22 +25 градусов.