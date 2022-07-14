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В Україну повертається тепло: якою буде погода сьогодні

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Україна, Четвер 14 липня 2022 07:00
В Україну повертається тепло: якою буде погода сьогодні Фото: частину областей сьогодні накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 14 липня, в Україну повернеться тепло, але погода не буде занадто спекотною. Частину областей накриють помірні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у частині центральних та східних областей очікуються опади. Помірні дощі накриють Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську, Луганську та Донецьку області.

На решті території - сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний з поривами до 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +13 +15, вдень +23 +25 градусів;
  • на заході вночі +12 +15 градусів, а вдень +24 +28;
  • у східних областях вночі +13 +16, вдень +22 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +18 градусів, а вдень +27 +30;
  • у центральних областях вночі +13 +15, вдень +24 +26 градусів.

В Україну повертається тепло: якою буде погода сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні у столиці та Київській області буде сухо. Вітер північно-західний до 12 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +14, а вдень +22 +25 градусів.

В Україну повертається тепло: якою буде погода сьогодні

Нагадаємо, синоптики попередили, що у липні в Україну прийде 40-градусна спека.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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