В Украину возвращается снег и ночные морозы: прогноз на начало недели

Во вторник и среду, 6-7 апреля, в Украине ожидается похолодание с дождями, снегом и ночным понижением температуры до -2 градусов. Снег накроет западные области страны. На остальной территории ожидается переменная облачностью.
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
Во вторник, 6 апреля, дождь со снегом и ночные заморозки метеорологи прогнозируют на Западе. Там температура днем снизится до показателей 2-10 градусов тепла. Ночью будет от -2 до +3. На Севере температура будет колебаться от 9 до 11 градусов тепла, ночью - от -1 до +1 градуса. В Центре ожидается 9 - 12 градусов тепла, ночью - от -1 - 1 градуса тепла. На Востоке будет теплее - от 11 до 13 градусов тепла, ночью - 0-2. На Юге днем прогнозируют от 10 до 14 градусов, ночью - 2-4.
В среду, 7 апреля дождливая погода накроет всю территорию Украины. На запде ожидаются сильные дожди, местами со снегом. На Западе днем будет 3-6 градусов тепла, ночью - от -1 до -2. На Севере днем 7-15, ночью - 2-5 градусов. В Центре и на Востоке днем - 9-16 градусов, ночью - 3-6. Теплее всего в воскресенье будет на Юге - днем 10-16 градусов, ночью - 5-7.
Погода в Киеве и Киевской области 6-7 апреля
В Киеве и Киевской области во вторник, 6 апреля, прогнозируется температура воздуха днем 9-12 градусов, ночью - от 0 до +3. Ожидается небольшой дождь.
Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это близко к средним многолетним значениям.