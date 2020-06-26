Украину внесли в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС, - Euronews

Украина вошла в список государств, которым могут разрешить въезд в Европейский Союз. Об этом говорится в одном из проектов решений об открытии внешних границ Евросоюза.

Об этом сообщает Euronews, ссылаясь на источники.

Речь идет о странах, которые предлагают включить в "белый список" от начала июля. Среди 54 стран есть и Украина.

Из других европейских стран вне ЕС, границы могут открыть жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии.

Впрочем, в ЕС еще не приняли окончательного решения относительно открытия границ, поэтому список стран еще может измениться.

Ранее сообщалось, что границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля из-за несоответствия показателей по коронавирусу.

Напомним, Министерство здравоохранения отреагировало на возможность неоткрытия границ ЕС для Украины.