Україну внесли у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС, - Euronews

Україна увійшла у список держав, яким можуть дозволити в’їзд до Європейського Союзу. Про це говориться в одному з проектів рішень про відкриття зовнішніх кордонів Євросоюза.

Про це повідомляє Euronews, посилаючись на джерела.

Мова йде про країни, які пропонують включити до "білого списку" від початку липня. Серед 54 країн є й Україна.

З інших європейських країн поза межами ЄС, кордони можуть відкрити мешканцям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії.

Втім, у ЄС ще не прийняли остаточного рішення щодо відкриття кордонів, тому список країн ще може змінитись.

Раніше повідомлялось, що кордони ЄС можуть залишитися закритими для українців і після 1 липня через невідповідність показників по коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я відреагувало на можливість невідкриття кордонів ЄС для України.