В Украину с визитом приехал премьер Болгарии Петков. Встретился с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова. Глава государства отметил, что этот визит является важным проявлением солидарности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Укрзализныця" опубликовала видео, как премьер Болгарии добирался в Киев.

На приложенном к посту ролике можно увидеть, как президент Украины встречает болгарского премьера в своей резиденции на Банковой в Киеве. Лидеры приветствуют друг друга, а затем направляются на переговоры.

Напомним, визит Петкова в Киев ранее анонсировало болгарское издание NOVA.

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