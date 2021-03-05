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В Украину вернулся политзаключенный, которого четыре года удерживала Россия

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о возвращении из России украинского политзаключенного Глеба Шаблия. Его более четырех лет незаконно удерживали на территории Крыма и РФ.

Об этом говорится в заявлении главы МИД на странице в Twitter.

Политзаключенный вернулся домой только после того, как отбыл в российской тюрьме полный срок.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его ув'заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок", - заявил Кулеба.

Он добавил, что возвращение Шаблия домой длилось двое суток, поскольку его держали в Сибири.

"После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", - рассказал министр.

Напомним, по последним данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на территории Крыма и России незаконно удерживают более 100 граждан Украины, большинство из них являются крымскими татарами.

Добавим, в конце декабря после завершения срока заключения в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков.

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Новости Украины Российская ФедерацияДмитрий Кулебаполитзаключенныевозвращение
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