RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україну повернувся політв'язень, якого чотири роки утримувала Росія

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про повернення з Росії українського політв'язня Гліба Шаблія. Його понад чотири роки незаконно утримували на території Криму та РФ.

Про це йдеться у заяві глави МЗС на сторінці у Twitter.

Політв'язень повернувся додому тільки після того, як відбув в російській в'язниці повний строк.

"Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк", - заявив Кулеба.

Він додав, що повернення Шаблія додому тривало дві доби, оскільки його тримали в Сибіру.

"Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", - розповів міністр.

Нагадаємо, за останніми даними омбудсмена Людмили Денісової, на території Криму та Росії незаконно утримують понад 100 громадян України, більшість з них є кримськими татарами.

Додамо, наприкінці грудня після завершення терміну ув'язнення в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДмитро Кулебаполитзаключенныевозвращение
Читайте також
Не Росія. Держдеп назвав головного противника США в 21 столітті
Росія в ТКГ звинуватила Україну в ескалації на Донбасі
Прогноз погоди