В Украину вернулся политзаключенный, которого четыре года удерживала Россия
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о возвращении из России украинского политзаключенного Глеба Шаблия. Его более четырех лет незаконно удерживали на территории Крыма и РФ.
Об этом говорится в заявлении главы МИД на странице в Twitter.
Политзаключенный вернулся домой только после того, как отбыл в российской тюрьме полный срок.
"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его ув'заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок", - заявил Кулеба.
Он добавил, что возвращение Шаблия домой длилось двое суток, поскольку его держали в Сибири.
"После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", - рассказал министр.
Напомним, по последним данным омбудсмена Людмилы Денисовой, на территории Крыма и России незаконно удерживают более 100 граждан Украины, большинство из них являются крымскими татарами.
Добавим, в конце декабря после завершения срока заключения в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков.