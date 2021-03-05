В Украину вернулся политзаключенный, которого четыре года удерживала Россия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о возвращении из России украинского политзаключенного Глеба Шаблия. Его более четырех лет незаконно удерживали на территории Крыма и РФ.

Об этом говорится в заявлении главы МИД на странице в Twitter .

Политзаключенный вернулся домой только после того, как отбыл в российской тюрьме полный срок.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его ув'заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок", - заявил Кулеба.

Он добавил, что возвращение Шаблия домой длилось двое суток, поскольку его держали в Сибири.

"После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", - рассказал министр.