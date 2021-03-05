В Україну повернувся політв'язень, якого чотири роки утримувала Росія

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про повернення з Росії українського політв'язня Гліба Шаблія. Його понад чотири роки незаконно утримували на території Криму та РФ.

Про це йдеться у заяві глави МЗС на сторінці у Twitter .

Політв'язень повернувся додому тільки після того, як відбув в російській в'язниці повний строк.

"Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк", - заявив Кулеба.

Він додав, що повернення Шаблія додому тривало дві доби, оскільки його тримали в Сибіру.

"Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", - розповів міністр.