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В Україну повернувся політв'язень, якого чотири роки утримувала Росія

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 18:52
В Україну повернувся політв'язень, якого чотири роки утримувала Росія Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про повернення з Росії українського політв'язня Гліба Шаблія. Його понад чотири роки незаконно утримували на території Криму та РФ.

Про це йдеться у заяві глави МЗС на сторінці у Twitter.

Політв'язень повернувся додому тільки після того, як відбув в російській в'язниці повний строк.

"Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк", - заявив Кулеба.

Він додав, що повернення Шаблія додому тривало дві доби, оскільки його тримали в Сибіру.

"Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", - розповів міністр.

Нагадаємо, за останніми даними омбудсмена Людмили Денісової, на території Криму та Росії незаконно утримують понад 100 громадян України, більшість з них є кримськими татарами.

Додамо, наприкінці грудня після завершення терміну ув'язнення в Україну повернувся політв'язень Олександр Шумков.

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