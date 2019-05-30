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В Україну повернулися ще п'ятеро моряків із затриманого в Єгипті танкера

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 11:05
В Україну повернулися ще п'ятеро моряків із затриманого в Єгипті танкера
Фото: танкер Sea Shark (з відкритих джерел)

Найближчим часом очікується прибуття ще трьох членів екіпажу

В Україну повернулися п'ять моряків з танкера Sea Shark, затриманого півроку тому в Єгипті. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Повідомляється, що українці прибули в аеропорт Одеси. Прикордонники Одеського загону оформили їх окремим коридором.

Моряки прибули до Одеси рейсом зі Стамбула. Їх супроводжували представники фонду допомоги морякам "Ассоль", в залі очікування пасажирів зустріли близькі та родичі, представники Міністерства закордонних справ.

Додамо, найближчим часом очікується прибуття ще трьох членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше начальник консульського управління забезпечення Міністерства закордонних справ (МЗС) Василь Кирилич повідомив, що 29 травня в Україну з Єгипту вилітає ще дев'ять українських моряків з судна Sea Shark, які містилися єгипетськими військовими.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україну повернулися п'ять моряків із затриманого в Єгипті танкера. У вівторок, 28 травня, п'ятьох моряків оформили окремим коридором прикордонники Одеського загону в пункті пропуску "Одеса-авіа", які прибули рейсом зі Стамбула.

Як відомо, екіпаж судна, на борту якого в тому числі було 17 громадян України, у грудні 2018 року був затриманий у внутрішніх водах Єгипту за нібито незаконний захід у територіальні води цієї країни. За інформацією екіпажу, танкер був затриманий за випадковий вхід в територіальні води Єгипту.

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