В Україну повернулися понад 500 відпочивальників з Туреччини

Напередодні українці застрягли в Анталії через проблеми між туроператорами і перевізниками

Протягом минулої ночі до України з Анталії повернулися 524 відпочиваючих, які не могли вилетіти через проблеми туроператорів і авіаперевізників. Про це Twitter повідомив представник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Крім того, Кирилич зазначив, що така історія з українськими туристами не має повторюватися в майбутньому.

"Консул повідомляє, що з Анталії до України - Києва, Вінниці, Рівного - протягом ночі повернулися 524 українці. Добре, що таки повернулися. Але така історія не мала б повторюватися", - зазначив Кирилич.

Фото: скріншот повідомлення Кирилича

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині застрягли понад 500 українських туристів.

"Станом на 16:00 11.07.2018 в Туреччині затримано 4 рейси, якими мали повернутися 543 громадян України на батьківщину. Знову авіаперевізник (не "Браво") і туроператор з'ясовують, хто перед ким не зобов'язаний, а тягар цих непорозумінь лягає на плечі українців", - повідомляв Кирилич.