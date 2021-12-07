UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Про Украину и не только. Стартовал онлайн-саммит Байдена и Путина

Автор: Анастасия Рокитна

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали переговоры. Они обсудят, в частности, Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Два лидера начали переговоры. Среди тем:

  • военные действия России у границ Украины,
  • стратегическая стабильность между странами,
  • кибернетические и региональные проблемы.

Позиция Украины

Ожидается, что после разговора с Путиным Байден поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у Зеленского ожидают прояснения глобальной картины. А также снижения агрессивности со стороны Москвы.

"Обе стороны вполне ясно дали понять, с чем выходят на эти переговоры. Но что конкретно может перейти из возможного в практическое измерение - можно будет сказать только по итогам переговоров", - отметил Подоляк.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников призвал Байдена на переговорах с Путиным отвергнуть "красные линии" Кремля. А также твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.

Напомним, Байден уже отверг "красные линии", которые высказывал российский лидер, и заявил, что рассчитывает на долгий разговор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОРоссийская ФедерацияУкраинаДжозеф Байден