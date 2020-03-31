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В Украину за сутки вернулись еще почти 5 тыс. граждан

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 11:19
В Украину за сутки вернулись еще почти 5 тыс. граждан
Фото: пропускной пункт на границе (dpsu.gov.ua)

На границах Украины больше нет очередей

За минувшие сутки из-за пандемии коронавируса в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что пограничники осуществили 10 000 пропускных операций, почти половина из них - около 4800 - это пропуск граждан Украины из-за рубежа. Показатели существенно снизились по сравнению с предыдущими сутками. Утром 31 марта в пунктах пропуска нет очередей.

Среди украинцев, которые 30 марта вернулись из-за границы, 1,3 тысячи человек прибыли без собственного транспорта. Кроме того, за прошедшие сутки Украину оставили почти 4 тысячи человек, в том числе 1,3 тысячи иностранцев.

Напомним, по данным Министерства иностранных дел еще более 11 тысяч украинцев зарегистрировались для возвращения в связи с закрытием границ из-за коронавируса. Также сообщалось, что 40 украинцев проходят лечение за границей, 8 граждан Украины уже выздоровели - в Японии, Польше, Испании, Германии. Четыре украинца за границей умерли.

По последним данным, в Украине число зараженных приближается к 550.

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