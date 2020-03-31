До України за добу повернулися ще майже 5 тис. громадян

Фото: пропускний пункт на кордоні (dpsu.gov.ua)

На кордонах України більше немає черг

За минулу добу через пандемію коронавірусу до України повернулися ще майже 5 тис. громадян. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники здійснили 10 000 пропускних операцій, майже половина з них - близько 4800 - це пропуск громадян України з-за кордону. Показники істотно знизилися в порівнянні з попередньою добою. Вранці 31 березня в пунктах пропуску немає черг.

Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Крім того, за минулу добу Україну залишили майже 4 тисячі осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців.

Нагадаємо, за даними Міністерства закордонних справ ще більше 11 тисяч українців зареєструвалися для повернення в зв'язку з закриттям кордонів через коронавірус. Також повідомлялося, що 40 українців проходять лікування за кордоном, 8 громадян України вже одужали - в Японії, Польщі, Іспанії, Німеччини. Чотири українці за кордоном померли.

За останніми даними, в Україні число заражених наближається до 550.