ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До України за добу повернулися ще майже 5 тис. громадян

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 11:19
До України за добу повернулися ще майже 5 тис. громадян
Фото: пропускний пункт на кордоні (dpsu.gov.ua)

На кордонах України більше немає черг

За минулу добу через пандемію коронавірусу до України повернулися ще майже 5 тис. громадян. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що прикордонники здійснили 10 000 пропускних операцій, майже половина з них - близько 4800 - це пропуск громадян України з-за кордону. Показники істотно знизилися в порівнянні з попередньою добою. Вранці 31 березня в пунктах пропуску немає черг.

Серед українців, які 30 березня повернулися з-за кордону, 1,3 тисячі осіб прибули без власного транспорту. Крім того, за минулу добу Україну залишили майже 4 тисячі осіб, у тому числі 1,3 тисячі іноземців.

Нагадаємо, за даними Міністерства закордонних справ ще більше 11 тисяч українців зареєструвалися для повернення в зв'язку з закриттям кордонів через коронавірус. Також повідомлялося, що 40 українців проходять лікування за кордоном, 8 громадян України вже одужали - в Японії, Польщі, Іспанії, Німеччини. Чотири українці за кордоном померли.

За останніми даними, в Україні число заражених наближається до 550.

МОЗ оприлюднив вікову статистику заражених коронавірусом Понад 150 українських військових знаходяться на карантині
Новини України евакуаціяукраинцыКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся