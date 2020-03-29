ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну за добу повернулися понад 16 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 10:50
В Україну за добу повернулися понад 16 тисяч осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі громадяни дали згоду на на самоізоляцію

В Україну за минулу добу, 28 березня, з-за кордону через коронавірус повернулися понад 16 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

За даними прикордонників, всім громадянам, які поверталися в Україну, було проведено температурний скринінг та опитування про стан здоров'я. Всі особи були інформовані щодо коронавірусу та дали згоду на самоізоляцію.

"Серед українців, які 28 березня повернулися з-за кордону, більш як 5,7 тис. осіб прибули без власного транспорту. Майже 3,5 тисячі українців прикордонники оформили в аеропорту "Бориспіль". Ці громадяни прибули 21 спеціальним авіарейсом", - розповіли в ДПСУ.

Крім того, вчора на виїзд з України було оформлено 5,3 тисячі іноземних громадян.

"На сьогоднішній ранок на кордоні немає ні черг осіб, які подорожують власним транспортом, ні тих, хто прибув у пункти пропуску пішки", - додали у службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київ сьогодні прибув спеціальний потяг з Москви, який евакуював українців з Росії. Поїзд зустріли військові та люди в захисних костюмах. В українців, що повернулися в Україну, вимірювали температуру.

Трамп не вводитиме в Нью-Йорку жорсткий карантин, попри кількість заражених COVID-19 Жертвами коронавірусу у світі стали понад 30 тисяч осіб
Новини України карантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся