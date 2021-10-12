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На Украину идут дожди и туманы: где именно ухудшится погода

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Украина, Вторник 12 октября 2021 13:02
На Украину идут дожди и туманы: где именно ухудшится погода Фото: 13 октября в Украине ожидаются ливни и туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине завтра синоптики прогнозируют туман на западных территориях. Кроме того, в ряде областей пройдут сильные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, ночью и утром 13 октября западные области накроет туман, что снизит видимость 200-500 м.

Вместе с тем завтра ожидаются ливни в течение суток в Одесской и Николаевской областях.

Также днем сильные дожди пройдут в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Спасатели предупреждают о 1-м уровне опасности, желтом.

Напомним, сегодня горнолыжный курорт Буковель засыпало снегом, выпал снег и на горе Поп Иван Черногорский.

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