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В Украину сунут дожди с грозами: погода сегодня снова ухудшится

Фото: Украину 5 июня снова накроют грозовые дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 5 июня, на территории Украины значительно ухудшится погода. Все регионы накроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут практически во всех областях. Дожди принесут небольшое похолодание. Температура упадет на несколько градусов. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +15, днем +19 +22 градуса;
  • на западе ночью +13 +15 градусов, а днем +18 +21;
  • в восточных областях ночью +14 +16, днем +26 +28 градусов;
  • на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем 26 +29;
  • в центральных областях ночью +13 +15, днем +20 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также будет дождливо. Местами возможны грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +19 +23 градуса, а ночью +11 +14.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что на выходных в Украину вернутся дожди и небольшой спад температур.

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