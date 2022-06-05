В Украину сунут дожди с грозами: погода сегодня снова ухудшится

Сегодня, 5 июня, на территории Украины значительно ухудшится погода. Все регионы накроют дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут практически во всех областях. Дожди принесут небольшое похолодание. Температура упадет на несколько градусов. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области также будет дождливо. Местами возможны грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +19 +23 градуса, а ночью +11 +14.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что на выходных в Украину вернутся дожди и небольшой спад температур.
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