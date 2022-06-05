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В Україну сунуть дощі з грозами: погода сьогодні знову погіршиться

Фото: Україну 5 червня знову накриють грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 червня, на території України значно погіршиться погода. Всі регіони накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть практично у всіх областях. Дощі принесуть невелике похолодання. Температура впаде на декілька градусів. Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +13 +15, вдень +19 +22 градуси;
  • на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +18 +21;
  • у східних областях вночі +14 +16, вдень +26 +28 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень 26 +29;
  • у центральних областях вночі +13 +15, вдень +20 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також буде дощитиме. Місцями можливі грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +23 градуси, а вночі +11 +14.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на вихідних в Україну повернуться дощі та невеликий спад температур.

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ГідрометцентрПогода в Україні