UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Украину совершили новую кибератаку, - Минцифры

Автор: Сергей Сурепин

В ночь на 24 февраля на Украину была совершена кибератака. На протяжении всей ночи украинские ведомства защищали киберпростарнство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок. Пока все стабильно. Все команды на местах. Сохраняем спокойствие и не паникуем", - сообщил Михаил Федоров.

Ранее РБК-Украина писало, что на Украину началась массовая DDoS-атака.

Также РБК-Украина сообщало, что на Украину началась новая кибератака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака