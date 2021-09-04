В Украину на следующей неделе придут первые заморозки
Фото: в Украину придут заморозки (pixabay.com)
Синоптики объявили предупреждение о заморозках на территории Украины. Погода ухудшится уже 6 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидтрометцентр.
Так, заморозки ожидаются ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части.
8 сентября значительное снижение температуры прогнозируют в восточных и юго-восточных областях. На поверхности почвы будут заморозки 0-3 градусов.
Кроме того, ранее сообщалось, что в октябре Украину может накрыть первым снегом.