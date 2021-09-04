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В Україну на наступному тижні прийдуть перші заморозки

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Субота 04 вересня 2021 08:59
В Україну на наступному тижні прийдуть перші заморозки Фото: в Україну прийдуть заморозки (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Синоптики оголосили попередження про заморозки на території України. Погода погіршиться вже 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Укрїна з посиланням на Укргідтрометцентр.

Так, заморозки очікуються вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини.

8 вересня значне зниження температури прогнозують у східних та південно-східних областях. На поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3 градусів.

Крім того, раніше повідомлялось, що у жовтні Україну може накрити першим снігом.

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