В Україну на наступному тижні прийдуть перші заморозки
Фото: в Україну прийдуть заморозки (pixabay.com)
Синоптики оголосили попередження про заморозки на території України. Погода погіршиться вже 6 вересня.
Про це повідомляє РБК-Укрїна з посиланням на Укргідтрометцентр.
Так, заморозки очікуються вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини.
8 вересня значне зниження температури прогнозують у східних та південно-східних областях. На поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3 градусів.
Крім того, раніше повідомлялось, що у жовтні Україну може накрити першим снігом.