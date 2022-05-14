В Украину скоро отправятся более 40 следователей, - прокурор МУС

Прокурор Международного суда (МУС) Организации объединенных наций (ООН) Карим Хан заявил, что в Украину оправятся 42 следователя. Они прибудут на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Monde.
"На следующей неделе 42 следователя будут отправлены в Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики", - рассказал Хан.
По его словам, в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. Хан заявил, что у суда существуют соглашения о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной Польшей, Литвой и Украиной.
Прокурор отметил, что МУС сможет получить доступ к общим документам, однако не собирается делиться всеми своими документами, поскольку обязаны следить за действиями всех сторон в конфликте.
Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.
Напомним также, что к расследованию преступлений армии РФ в Украине присоединился офис прокурора МУС.
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