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Украину штормит. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

 

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Ярослав Железняк, глава фракции партии «Голос»;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

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