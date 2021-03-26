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Україну штормить. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

 

- Початок третьої хвилі епідемії: буде гірше?

- Чому українців вакцинують так повільно?

- Протести під Офісом Президента: чому це сталося та хто реально понесе відповідальність?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

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