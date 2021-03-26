Україну штормить. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;
Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;
Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОП.
Вони говорять, а вирішує народ.