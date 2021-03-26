Украину штормит. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера
- Начало третьей волны эпидемии: будет хуже?
- Почему украинцев вакцинируют так медленно?
- Протесты под Офисом Президента: почему это произошло, и кто реально понесёт ответственность?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;
Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
Ярослав Железняк, глава фракции партии «Голос»;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Роман Синицын, общественный активист, волонтер;
Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под Офисом Президента.
Они говорят, а решает народ.