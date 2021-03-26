Украину штормит. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

- Начало третьей волны эпидемии: будет хуже?

- Почему украинцев вакцинируют так медленно?

- Протесты под Офисом Президента: почему это произошло, и кто реально понесёт ответственность?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

Ярослав Железняк, глава фракции партии «Голос»;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Роман Синицын, общественный активист, волонтер;

Сергей Филимонов, соорганизатор акции протеста под Офисом Президента.

Они говорят, а решает народ.