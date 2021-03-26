ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну штормить. Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 13:19

- Початок третьої хвилі епідемії: буде гірше?

- Чому українців вакцинують так повільно?

- Протести під Офісом Президента: чому це сталося та хто реально понесе відповідальність?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа — За життя»;

Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Роман Сініцин, громадський активіст, волонтер;

Сергій Філімонов, співорганізатор акції протесту під ОП.

Вони говорять, а вирішує народ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Прес-релізи
NEWS
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда