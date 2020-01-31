В "Борисполь" сегодня прибудет самолет с эвакуированными украинцами из Китая

Сегодня, 31 января в аэропорт "Борисполь" прибудет специальный рейс из Китая с 254 эвакуированными украинцами на борту. Об этом во время пресс-брифинга сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

Кроме пассажиров на борту также находятся 15 членов экипажа. По словам Кузина, ситуация в самолете спокойная и никаких жалоб на здоровье не зафиксировано.

Он также сообщил, что, по состоянию на утро 31 января, ни одного подтвержденного заражения коронавирусом в Украине не было зарегистрировано.

"Но мы отслеживаем любые сообщения из областных лабораторных центров и больничной сети, которые могут быть связаны с подобными случаями", - сообщил Кузин.

В целом, по состоянию на сегодня, в мире зафиксировано 9776 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 213 из которых смертельные. Также зафиксировано 99 случаев заболевания в 20 странах мира. Еще в 3 странах за пределами Китая произошла передача вируса от человека к человеку.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что перед закрытием прямого авиасообщения с Китаем украинские авиакомпании выполнят еще три рейса из этой страны в Украину. Вчера, 30 января, в "Борисполь" прилетел первый самолет авиакомпании SkyUp со 158 украинцами на борту.