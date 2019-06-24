Украину местами накроют дожди

Погода в Украине сегодня, 24 июня, будет дождливой в большинстве регионов, температура воздуха днем поднимется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны преимущественно солнечно и без осадков, температура воздуха днем от +30 до +34, ночью от +17 до +21. В центральных областях ожидается дождливая погода, днем от +28 до +33, ночью от +17 до +21. На юге прогнозируется сухая погода, но в Одесской области возможен небольшой дождь, температура воздуха днем от +30 до +34, ночью от +18 до +22. Крым также не обойдут осадки, днем от +31 до +33, ночью от +19 до +21.

На западе страны пройдут дожди, во Львовской области - с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +29, ночью от +14 до +18. В северных областях осадков не ожидается лишь в Сумской области, температура воздуха днем от +30 до +32, ночью +18 до +20.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 24 июня погода также будет дождливой, температура воздуха днем от +30 до +32, ночью от +19 до +21. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.