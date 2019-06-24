Україну місцями накриють дощі

Погода в Україні сьогодні, 24 червня, буде дощовою у більшості регіонів, температура повітря вдень підніметься до +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни переважно сонячно та без опадів, температура повітря вдень від +30 до +34, вночі від +17 до +21. У центральних областях очікується дощова погода, вдень від +28 до +33, вночі від +17 до +21. На півдні прогнозується суха погода, але в Одеській області можливий невеликий дощ, температура повітря вдень від +30 до +34, вночі від +18 до +22. Крим також не оминуть опади, вдень від +31 до +33, вночі від +19 до +21.

На заході країни пройдуть дощі, у Львівській області - з грозами, температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +29, вночі від +14 до +18. У північних областях опадів не очікується лише у Сумській області, температура повітря вдень від +30 до +32, вночі +18 до +20.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 24 червня погода також буде дощовою, температура повітря вдень від +30 до +32, вночі від +19 до +21. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.