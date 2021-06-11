Украину сегодня снова накроют дожди с грозами: прогноз синоптиков на пятницу

В Украине в пятницу 11 июня воздержатся дожди. По всей стране они будут сопровождаться грозами.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Дождливая погода не покидает территорию страны. Сегодня осадки прогнозируют во всех областях. При этом дожди будут сопровождаться грозами.
В то же время, температура воздуха будет высокой и будет достигать +24-26 градусов в течение дня. Показатели термометров будут примерно одинаковыми по всей территории страны.
Ночью столбики термометров будут опускаться до +14-16 градусов на юге, на остальной территории страны температура опустится в ночное время суток до +11-13 градусов.
В столице сегодня также будет тепло. Днем воздух прогреется до + 25 градусов. Однако ночью показатели термометров будут опускаться до +13-15 градусов.
В течение дня будут идти грозовые дожди.
Ранее сообщалось, что погода в Украине в пятницу, 11 июня, не улучшится. Синоптики предупредили о грозах.
Добавим, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение всей недели.