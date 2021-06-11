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Україну сьогодні знову накриють дощі з грозами: прогноз синоптиків на п'ятницю

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П'ятниця 11 червня 2021 08:00
Україну сьогодні знову накриють дощі з грозами: прогноз синоптиків на п'ятницю Фото: в Україні очікується дощ з грозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні у п'ятницю 11 червня утримаються дощі. По всій країні вони будуть супроводжуватися грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

Дощова погода не покидає територію країни. Сьогодні опади прогнозують в усіх областях. При цьому дощі будуть супроводжуватися грозами.

Водночас, температура повітря буде високою і досягатиме +24-26 градусів протягом дня. Показники термометрів будуть приблизно однаковими по всій території країни.

Вночі стовбчики термометрів будуть опускатися до +14-16 градусів на півдні, на решті території країни температура опуститься в нічну пору доби до +11-13 градусів.

Україну сьогодні знову накриють дощі з грозами: прогноз синоптиків на п'ятницюПогода в Києві

У столиці сьогодні також буде тепло. Вдень повітря прогріється до +25 градусів. Однак вночі показники термометрів опускатимуться до +13-15 градусів.

Протягом дня йтимуть грозові дощі.

Україну сьогодні знову накриють дощі з грозами: прогноз синоптиків на п'ятницю

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в п'ятницю, 11 червня, не покращиться. Синоптики попередили про грози.

Додамо, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що буде забезпечувати вологу і відносно теплу погоду протягом усього тижня.

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