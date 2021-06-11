Україну сьогодні знову накриють дощі з грозами: прогноз синоптиків на п'ятницю

В Україні у п'ятницю 11 червня утримаються дощі. По всій країні вони будуть супроводжуватися грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода по Україні

Дощова погода не покидає територію країни. Сьогодні опади прогнозують в усіх областях. При цьому дощі будуть супроводжуватися грозами.

Водночас, температура повітря буде високою і досягатиме +24-26 градусів протягом дня. Показники термометрів будуть приблизно однаковими по всій території країни.

Вночі стовбчики термометрів будуть опускатися до +14-16 градусів на півдні, на решті території країни температура опуститься в нічну пору доби до +11-13 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні також буде тепло. Вдень повітря прогріється до +25 градусів. Однак вночі показники термометрів опускатимуться до +13-15 градусів.

Протягом дня йтимуть грозові дощі.