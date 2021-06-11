Україну сьогодні знову накриють дощі з грозами: прогноз синоптиків на п'ятницю
В Україні у п'ятницю 11 червня утримаються дощі. По всій країні вони будуть супроводжуватися грозами.
Погода по Україні
Дощова погода не покидає територію країни. Сьогодні опади прогнозують в усіх областях. При цьому дощі будуть супроводжуватися грозами.
Водночас, температура повітря буде високою і досягатиме +24-26 градусів протягом дня. Показники термометрів будуть приблизно однаковими по всій території країни.
Вночі стовбчики термометрів будуть опускатися до +14-16 градусів на півдні, на решті території країни температура опуститься в нічну пору доби до +11-13 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні також буде тепло. Вдень повітря прогріється до +25 градусів. Однак вночі показники термометрів опускатимуться до +13-15 градусів.
Протягом дня йтимуть грозові дощі.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні в п'ятницю, 11 червня, не покращиться. Синоптики попередили про грози.
Додамо, що погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що буде забезпечувати вологу і відносно теплу погоду протягом усього тижня.