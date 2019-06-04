Украину сегодня накроют дожди с грозами

Погода в Украине 4 июня 2019 будет дождливой, ожидаются грозы, температура воздуха днем достигнет +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, температура днем от +26 до +29, ночью от +15 до +18. В центре тоже ожидаются дожди с грозами, днем от +26 до +29, ночью от +15 до +18. На юге температура воздуха днем от +24 до +29, ночью от +16 до +19. В Крыму днем от +26 до +28, ночью от +16 до +18.

На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами, днем от +22 до +26, ночью от +14 до +17. В северных областях днем от +26 до +28, ночью от +14 до +17.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 4 июня днем ожидаются дожди, дневная температура воздуха составит от +26 до +28, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области