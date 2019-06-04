Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Погода в Україні 4 червня 2019 буде дощовою, очікуються грози, температура повітря вдень сягне +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, температура вдень від +26 до +29, вночі від +15 до +18. В центрі теж очікуються дощі з грозами, вдень від +26 до +29, вночі від +15 до +18. На півдні температура повітря вдень від +24 до +29, вночі від +16 до +19. У Криму вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18.

На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень від +22 до +26, вночі від +14 до +17. У північних областях вдень від +26 до +28, вночі від +14 до +17.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 4 червня вдень очікуються дощі, денна температура повітря становитиме від +26 до +28, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві і області